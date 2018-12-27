Клиенты «Рокетбанка» сообщают о списании завышенных сумм со своих счетов. Больше десятка сообщений с жалобами они оставили в Twitter с упоминанием виртуального банка.

«Отправила 230 рублей другу, ему пришли 230 р, а у меня сняли 23к!», — говорится в одном из твитов. (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

Некоторые клиенты, наоборот, порадовались начислению повышенных сумм на свои счета. «Закинул на карту девять тысяч рублей, а зачислилось 900 тысяч рублей. Снять, правда, эту сумму не успел, оперативно поправили», — написал другой клиент «Рокетбанка».

Служба поддержки «Рокетбанка» подтвердила факт сбоя в системе. «Проблема только с отображением баланса в приложении», — указано в ответах. В виртуальном банке также сообщили, что приложение уже работает.

«Уже починили, просто перезайдите в приложение. Просим прощения за седые волосы и разбитые надежды», — говорится в публикации «Рокетбанка» в Twitter.