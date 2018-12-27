Более 20% портфеля зарубежных долговых требований российских банков приходится на резидентов Кипра, подсчитал РБК на основе сведений, опубликованных Банком России. Суммарные требования российских банков к иностранным резидентам на 1 октября 2018 года составляли 11,9 трлн рублей (182,1 млрд долларов по курсу ЦБ на этот день). Эта сумма соответствует примерно 12% оценочного ВВП России за 2018 год.

РБК изучил информацию о задолженности иностранных резидентов перед российскими банками, публикуемую раз в квартал в составе формы 0409805 («Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы»). На 1 октября 2018 года ЦБ сообщал о 72 банках, подающих такую отчетность. Пятая часть требований всех банков — 37,8 млрд долларов — приходится на Кипр. И эта сумма растет. Так, по сравнению с данными на 1 апреля требования российского банковского сектора к резидентам Кипра увеличились на 16,5%.

Данные Банка России показывают, что по крайней мере крупные российские банки сохраняют тесные связи с Кипром. «Лидерство Кипра вполне логично, поскольку это одна из наиболее популярных у россиян юрисдикций. При этом полагаем, что доля финансирования, уходящего на Кипр, будет сокращаться, поскольку в целом сегодня взаимодействие России и Кипра уже не настолько дружественное, как было пять лет назад», — говорит инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Еще 15% всех зарубежных требований российских банков (1,82 трлн рублей, или 27,7 млрд долларов) находятся в Турции, но это целиком индивидуальная история Сбербанка . Требования к Турции включают требования к дочернему банку Denizbank, который Сбербанк кредитует, а также вложения в его акции, сказал РБК главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Сбербанк продает Denizbank эмиратскому Emirates NBD Bank, и при закрытии сделки требования сократятся, говорит Матовников.

На резидентов стран Таможенного союза (прежде всего это Белоруссия и Казахстан) приходится 20,3 млрд долларов — 11% всех зарубежных требований российских банков. Еще 10% приходится на офшорные юрисдикции. Минфин России называет офшорными 44 юрисдикций, в 27 из них находятся деньги российских банков. Самые большие требования — 14,8 млрд долларов — российские банки предъявляют к резидентам Джерси.