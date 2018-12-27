Правительство Индии готово узаконить использование биткоина и других криптовалют, однако только в условиях строгих ограничений индустрии.

Сформированная министерством финансов Индии комиссия по изучению криптовалют придерживается мнения, что биткоин нельзя объявлять вне закона, сообщает Ttrcoin .

Посетивший собрания комитета чиновник на условиях анонимности сообщил: «У нас уже было две встречи. По общепринятому мнению, криптовалюты нельзя признать полностью незаконными. Их следует легализовать под строгим присмотром. Обсуждение продолжается».