Новый отчет по этому вопросу может быть подготовлен к февралю 2019 года.
Правительство Индии готово узаконить использование биткоина и других криптовалют, однако только в условиях строгих ограничений индустрии.
Сформированная министерством финансов Индии комиссия по изучению криптовалют придерживается мнения, что биткоин нельзя объявлять вне закона, сообщает Ttrcoin.
Посетивший собрания комитета чиновник на условиях анонимности сообщил: «У нас уже было две встречи. По общепринятому мнению, криптовалюты нельзя признать полностью незаконными. Их следует легализовать под строгим присмотром. Обсуждение продолжается».
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