Сбербанк не планирует большого сокращения своей сети отделений, они сохранятся в качестве консультационных центров, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

«Какое-то сокращение, наверное, произойдет, потому что глобально люди все меньше и меньше будут ходить в отделения для того, чтобы получить услугу. Скорее всего, наша сеть сохранится как консультационные пункты, когда человеку будет удобно зайти и получить консультацию, научиться пользоваться какими-то дистанционными сервисами», — сказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом масштаб сокращения сотрудников будет зависеть от того, насколько сеть отделений адаптируется к продажам новых продуктов экоcистемы Сбербанка, куда входят различные финансовые и нефинансовые сервисы, например медицинские.

«В целом мы представляли, что когда-нибудь это произойдет. Мы потихоньку сокращаем сеть наших отделений — те, которые посещаются мало и которые можно закрыть без ущерба для клиентского сервиса. Это касается городов. Сельскую сеть мы не трогаем. Более того, мы в течение двух лет очень существенно нарастим наше присутствие в селах и будем это делать в первую очередь через партнерские каналы», — подчеркнул Греф.