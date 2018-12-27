Он отметил, что у Сбербанка на форуме будет традиционная программа — завтрак Сбербанка и вечерний прием.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью «России 24», что поедет на Всемирный экономический форум в Давосе.
«Да, конечно», — ответил Греф на вопрос, поедет ли он в Давос.
Он отметил, что у Сбербанка на форуме будет традиционная программа — завтрак Сбербанка и вечерний прием.
«Мы всегда открыты, мы будем с удовольствием ждать всех гостей: и наших партнеров зарубежных, и, конечно, всех наших клиентов российских. Мы всех приглашаем, мы с удовольствием будем рады их видеть на наших мероприятиях», — добавил Греф.
По информации издания FT, в ноябре организаторы форума в Давосе сообщили основному владельцу «Русала» Олегу Дерипаске, владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, что их присутствие на форуме не приветствуется.
Позже, в декабре, управляющий директор ВЭФ Алоис Цвингги заявил, что организаторы форума в Давосе приветствуют участие делегации из России на ВЭФ-2019. После этого Росконгресс заявил, что он возобновляет подготовку проекта «Русский дом» на экономическом форуме в Давосе.
Очередной Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет в январе 2019 года.
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