Опережающий рост банковского сектора, наблюдающийся в России в настоящее время, закончится в 2019—2020 годах. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф в четверг в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сейчас, наконец, банковская система восстанавливается и идет восстановление резервов. Поэтому она опережает остальную экономику по темпам роста прибыли. Я думаю, что, скорее всего, в 2019—2020 годах такой опережающий рост закончится, она будет расти примерно такими же темпами», — сказал он.

Греф отметил, что в период с 2015 по 2017 год прибыль банковского сектора была минимальной или даже отрицательной. «Сбербанк заработал в 2016 году более 500 миллиардов рублей, при этом результат банковской системы был отрицательный, это означает, что все остальные банки заработали в целом минус».

По данным ЦБ, за январь — октябрь 2018 года российские банки заработали около 1,2 трлн рублей, что в 1,7 раза превышает прибыль за аналогичный период 2017-го.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что прибыль банковского сектора РФ по итогам 2018 года может составить 1,7—1,8 трлн рублей.

