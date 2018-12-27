Глава Сбербанка Герман Греф не исключает небольшое повышение кредитных и депозитных ставок банков в начале 2019 года. Об этом он сообщил в четверг в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас пока нет прогноза резкого роста ставок и кредитных, и депозитных. Мы видим, что в начале года, вполне возможно, как реакция на предпринятые уже меры регулирования центробанков, ставки подрастут, но скорее всего, что в течение года они опять опустятся на уровень текущего года», — заявил он.

14 декабря Банк России принял решение второй раз за год повысить ключевую ставку до 7,75% годовых . Регулятор объяснил такое решение сохраняющейся внешней неопределенностью и отметил, что повышение ставки носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Данное решение подталкивает участников рынка задуматься о пересмотре ставок по банковским продуктам в сторону повышения.