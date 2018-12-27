Госдума в 2019 году рассмотрит большой блок законопроектов, посвященных цифровой экономике, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сейчас уже совершенно очевидно, что будет большой блок законопроектов, посвященных цифровой экономике, и у нас в повестке есть ряд законов, которые сейчас были приняты в ходе текущего года в первом чтении: это законопроект «О цифровых финансовых активах», законопроект «О цифровых правах», законопроект «О краудфандинге» и, конечно, нам важно, чтобы эти законопроекты были приняты», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24»

Спикер Госдумы подчеркнул, что многое зависит от того, насколько парламентарии сформируют правовое поле развития цифровой экономики.

«И, если это поле будет побуждать развивать цифровую экономику, если оно будет помогать развивать экономику будущего, наша страна будет сильнее», — подчеркнул он.