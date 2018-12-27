Глава Сбербанка Герман Греф считает, что следующий год будет непростым для рынка строительства жилья, поскольку вступит в силу закон о новой системе финансирования жилищного строительства. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Следующий год будет достаточно критическим, потому что он будет первым годом, когда новая схема финансирования [строительства] жилья начнет свою работу. Пока финансовые организации к этому приспособятся и примут все решения, связанные с новой продуктовой линейкой, строители адаптируются к ней — в общем, 2019 год будет для строительного рынка непростым», — сказал он.

Греф также прогнозирует снижение в следующем году темпов роста выдачи ипотеки Сбербанком, «потому что объем предложения будет снижаться, если будет несколько приостановлен спрос».

По мнению главы Сбербанка, новая система финансирования жилищного строительства не приведет к сильному росту цен на недвижимость, поскольку «для людей оба параметра очень важны: и ставка по ипотеке, и цена жилья».

Президент России Владимир Путин 4 июля подписал закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков. Законом вводится возможность использования эскроу-счетов для реализации новых проектов жилищного строительства. Также новации предполагают изменение требований к застройщикам и предусматривают помощь тем дольщикам, которые уже оказались обманутыми.

