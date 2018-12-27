Роста реальных зарплат в РФ на 1,5% в 2019 году может оказаться недостаточно для увеличения реальных располагаемых доходов населения. Об этом говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном экспертами института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики».

«В течение 2018 года даже очень высокий темп роста заработных плат не смог предотвратить падение реальных располагаемых доходов населения. В следующем году темп прироста реальной зарплаты будет намного меньше: по оценкам института «Центр развития» НИУ ВШЭ, он составит 1,5% в реальном выражении. При прочих равных такого темпа может оказаться далеко недостаточно для увеличения располагаемых доходов населения в реальном выражении», — отмечают эксперты.

По данным Росстата, которые приводятся в обзоре, темпы роста доходов населения уменьшаются вслед за снижением темпов роста заработных плат. Так, за январь — ноябрь 2018 года реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,1% к аналогичному прошлогоднему периоду. При этом годовой темп прироста реальной заработной платы за 11 месяцев составил в среднем 7,4% в годовом выражении.

«Однако если учитывать скрытую оплату труда, то темп прироста заработной платы и скрытой оплаты труда составил за девять месяцев 2018 года только 3,6% год к году. Социальные выплаты выросли в реальном выражении на 0,3%. Доходы от предпринимательской деятельности и собственности снизились на 1% и 9,8% соответственно», — подчеркивается в документе.