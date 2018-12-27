«Экзистенциальный кризис» единой европейской валюты евро, которая существует уже около 20 лет, может вернуться из-за недостатков организации функционирования Евросоюза, заявил РИА Новости главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

«Экзистенциальный кризис… неизбежно вернется, потому что в структуре Евросоюза есть фундаментальный недостаток. Каждая страна-член валютного союза имеет свой собственный бюджет и суверенный долг, но не контролирует валюту и монетарную политику», — сказал он.

Основной орган ЕЦБ, который принимает решения, в том числе в области монетарной политики, это совет управляющих, состоящий из шести членов исполнительного совета регулятора и управляющих национальными ЦБ всех стран еврозоны.

Размеры долга на периферии еврозоны – особенно в Италии и Греции — высоки. Евро для таких стран слишком дорог. Однако у них нет возможности девальвировать его, констатировал эксперт. В то же время ядро Евросоюза во главе с Германией не заинтересовано в финансировании дефицитов бюджетов периферийных стран или в позволении им допускать дефолты.

«Либо ЕС должен двигаться к более тесной федерации с общим страхованием суверенного долга, либо в конечном итоге весь проект (евро. — Прим. ред.) окажется под угрозой», — считает эксперт.

Основным вызовом для стабильности евро в настоящее время Харди также назвал именно экзистенциальные риски.