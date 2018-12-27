Экономический рост России в 2019 году может замедлиться до 1,6% с 1,8% в 2018 году, считают аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР).

«По прогнозам аналитиков ЕАБР, экономический рост в России в 2019 году замедлится до 1,6%, с 1,8% в 2018 году. Отчасти это будет следствием ужесточения монетарной политики Банком России на фоне возросших инфляционных рисков», — говорится в докладе ЕАБР.

Отмечается, что краткосрочное негативное влияние на экономическую активность, вероятно, окажет рост налоговой нагрузки с января 2019 года на фоне начала активной фазы реализации национальных проектов ближе к середине следующего года.

Тем не менее, ЕАБР отмечает улучшение экономической ситуации, которому способствовала наблюдавшаяся в течение большей части 2018 года благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти. «Во всех государствах ЕАБР в 2018 году отмечены положительные темпы экономического роста, инфляция достигла рекордно низких уровней», — отметили в банке.

Риски ускорения инфляции увеличились в условиях повышения волатильности валютных курсов и исчерпания благоприятных эффектов базы в продовольственном сегменте, добавили в ЕАБР.

«Денежно-кредитная политика центральных банков стран ЕАБР будет способствовать стабилизации инфляционных процессов и закреплению инфляции в рамках целевых ориентиров», — считают аналитики.