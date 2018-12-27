Процентные доходы Государственной Транспортной Лизинговой Компании от операций финансового лизинга по итогам девяти месяцев текущего года составили 14,181 млрд рублей против 9,797 млрд за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в отчете компании по МСФО.

Доходы лизингодателя от операционной аренды также выросли, достигнув 17,238 млрд рублей против 10,959 млрд за январь — сентябрь 2017-го.



Девятимесячная прибыль ГТЛК составила 523 млн рублей, в то время как за девять месяцев прошлого года был зафиксирован убыток в 1,561 млрд.