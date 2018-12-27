Клиенты УБРиР могут воспользоваться уникальным предложением – провести каникулы в Дубае на фестивале Dubai Shopping Festival. Это крупнейший в мире торговый фестиваль, который проходит с 1996 года и привлекает много людей. Продавцы предлагают скидки и акции практически на все, что есть на берегу Персидского залива. Элитные товары продаются с дисконтом до 75% от цен в магазинах других стран. Из года в год шопоголики и ценители высокой моды бывают здесь и даже прибегают к услугам гида по шопингу, чтобы не заблудиться в бесконечном числе акций и скидок на товары и услуги. Дисконт распространяется на одежду, аксессуары, предметы мебели, косметические услуги и многое другое.

С 26 декабря по 2 февраля клиенты УБРиР, расплачиваясь картой Visa, могут получить скидку до 20% в избранных ресторанах района Джумейра, скидку 15% на абонемент Dubai Pass, скидку до 25% на проживание в отелях и курортах Jumeirah и многое другое. Подробнее об условиях акции на сайте организатора visamiddleeast.com/dsf.