Центральный банк России проведет несколько стресс-тестов и обследований банков в начале 2019 года, в том числе стресс-тестирование рынка потребительского и ипотечного кредитования. Об этом сообщается в опубликованной 27 декабря программе обследований ЦБ на первое полугодие 2019 года.

Так, на январь—февраль регулятор планирует провести стресс-тестирование рынка потребительского кредитования. В обследовании примут участие Сбербанк , Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, ВТБ, Совкомбанк, «Восточный», Тинькофф Банк, Почта Банк.

На январь—март запланировано проведение стресс-тестирования рынка ипотечного кредитования. Будут обследованы Сбербанк, Газпромбанк, «Дельта Кредит», ВТБ и Россельхозбанк.

Обследования проводятся с целью количественной оценки рисков в сегменте необеспеченного и ипотечного кредитования по состоянию на 1 января 2019 года, отмечается в документе.

Кроме того, в первом полугодии ЦБ также проведет обследование реализации кредитными организациями требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В обследовании будут принимать участие, банки, правомочные открывать эскроу-счета. «Обследование проводится с целью оперативного мониторинга функционирования счетов застройщиков и счетов эскроу, выданных застройщикам кредитов с использованием счетов эскроу»,— отмечает регулятор.