Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, предполагающий постепенный отказ от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты в пользу роста налога на добычу полезных ископаемых, может оказать влияние на инфляцию в 2019—2024 годах, масштаб которого во многом будет зависеть от динамики мировых цен на нефть. Оценку влияния налогового маневра в нефтяной сфере на потребительскую инфляцию приводит ЦБ РФ, поясняя, что воздействие реализуется как напрямую через непосредственный вклад в инфляцию изменения стоимости бензина и дизельного топлива, так и косвенно — за счет влияния изменения внутренних цен на нефть и нефтепродукты на издержки производства товаров и услуг.

По оценкам Банка России, величина косвенного эффекта несколько меньше, чем прямого.

Воздействие налогового маневра на инфляцию зависит от динамики мировых цен на нефть. С ростом цен на нефть вклад налогового маневра в инфляцию увеличивается, при снижении — уменьшается. В случае значительного падения цен на нефть он становится отрицательным.

Оценки совокупного вклада налогового маневра в годовую инфляцию в 2019-м варьируются от минус 0,7 процентного пункта при среднегодовой мировой цене на нефть марки Urals 35 долларов за баррель до плюс 0,8 п. п. при 90 долларах. Если среднегодовая цена на нефть в 2019 году не изменится по сравнению с 2018 годом, то вклад налогового маневра в инфляцию составит около 0,2 п. п.

Приведенные базовые оценки масштаба влияния налогового маневра могут быть скорректированы как вверх, так и вниз в зависимости от ряда факторов. Так, в краткосрочном плане риском отклонения вклада в инфляцию вверх от базовой оценки является возможное завышение предприятиями ожиданий относительно связанного с налоговым маневром роста производственных и транспортных издержек и упреждающее закладывание ожидаемого роста затрат в цену производимых товаров и услуг.

С другой стороны, сдерживать рост цен на потребительском рынке моторного топлива могут особенности ценообразования. Они обусловлены доминированием вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и связанным с ним особым вниманием правительства к динамике цен на этом социально значимом рынке. Так, летом 2018 года между правительством и ВИНК были достигнуты соглашения о стабилизации цен. В итоге за июль — октябрь цены на бензин практически не изменились, дизельное топливо подорожало на 1,3%, тогда как рост цен на не затронутое регулированием газомоторное топливо за тот же период составил около 19%. В начале ноября 2018 года были достигнуты новые договоренности с ВИНК, касающиеся параметров поставок нефтепродуктов на внутренний рынок и направленные на сдерживание роста цен на бензин и дизельное топливо до конца марта 2019 года.

Кроме того, при ценах на нефть 35—50 долларов за баррель специфика розничного ценообразования на нефтепродукты может привести к существенно меньшему снижению розничных цен на бензин и дизельное топливо по сравнению с оптовыми, особенно с учетом текущей низкой маржинальности розничных продаж.

Справка ЦБ

С 1 января 2015 года вступили в силу изменения налогового законодательства, известные как «налоговый маневр» в нефтяной сфере. Реформа должна была завершиться в 2017 году, но была временно приостановлена. Летом 2018 года правительство РФ возобновило ее проведение.

Налоговый маневр призван повысить эффективность нефтегазового сектора, сократить скрытое субсидирование экономики, приблизив внутренние цены на нефть к мировым, гармонизировать структуру таможенных платежей государств — членов Евразийского экономического союза.

Налоговый маневр предполагает: