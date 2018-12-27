Форекс-дилеры, у которых ЦБ аннулировал лицензии, использовали российские «дочки» как площадку для привлечения клиентов в зарубежные юрисдикции, следует из заявлений представителей ЦБ. За двухлетнюю деятельность эти пять компаний привлекли всего 2 тыс. клиентов, активными из которых являются около 470, сообщила журналистам директор департамента рынка ценных бумаг ЦБ Лариса Селютина, передает корреспондент РБК .

По данным ЦБ, общий объем обязательств этих форекс-дилеров перед своими клиентами составляет 35 млн рублей , то есть 3,7% от объема всех лицензированных форекс-дилеров (без учета «Альфа-Форекс», которая получила лицензию только 21 декабря 2018 года). Клиентами оставшихся четырех компаний являются около 4 тыс. клиентов.

«Это говорит о том, что большая часть клиентов, которые привлекались этими компаниями посредством рекламы, уходило на иностранные форекс-дилеры, имеющие лицензию или не имеющие лицензию», — пояснил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«Фактически это площадка для привлечения клиентов, а не для осуществления деятельности, на которую им была выдана лицензия. Лицензия использовалась как прикрытие либо как реклама», — подчеркнул он.

По данным ЦБ, большая часть расходов российских форекс-дилеров, у которых была аннулирована лицензия, приходилась именно на рекламу. Однако при такой массивной рекламе, которая была широко представлена, их деятельность была убыточна. «Они ежегодно показывали убыток от своей деятельности и продолжали себя прекрасно чувствовать, ровно потому, что они являлись механизмом для привлечения граждан, которые вовлекались в деятельность на зарубежных рынках», — сделала вывод Селютина. При этом регулятор не смог дать оценку, сколько клиентов таким образом было выведено на иностранные рынки.

«Жесткость данного решения обусловлена глубокой озабоченностью регулятора в связи с огромными рисками для российских граждан, которые несла в себе деятельность этих компаний», — заключила глава департамента рынка ценных бумаг.

С четверга пять форекс-дилеров не имеют права привлекать новых клиентов, а должны в течение месяца (до 27 января 2019 года) принимать меры по прекращению обязательств перед имеющимися. После отзыва лицензии за деятельностью этих компаний на территории России будут следить ФАС, правоохранительные органы и департамент противодействия недобросовестным практикам Банка России. «В любом случае примем меры для недопущения распространения информации и привлечения клиентов в российской юрисдикции», — пообещал глава профильного департамента ЦБ Валерий Лях.

