Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Милбанке, направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка четырех человек из числа контролировавших его лиц. Взыскиваемая сумма составляет почти 3,383 млрд рублей, сообщается на сайте АСВ.

Как следует из релиза, ответчиками по иску, поданному 26 декабря, выступают бывшие члены правления и ключевые бенефициары банка Максим Качан (занимал пост председателя правления), Галина Федорова, Игорь Нечай и Наталья Маркова.

«В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующими лицами совершались виновные действия по выводу ликвидных активов из банка посредством кредитования технических физических и юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им исполнять обязательства перед банком), что явилось причиной существенного ухудшения финансового положения банка и его банкротства. Кроме того, при наличии соответствующих оснований руководством банка не принимались меры по предупреждению банкротства. Вышеизложенные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности», — поясняют в АСВ.



Милбанк лишился лицензии 26 февраля 2016 года.