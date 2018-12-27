Инициатором реализации проекта в рамках АФТ выступил банк ВТБ.
Ассоциация «ФинТех» (АФТ) представила проект «Цифровые банковские гарантии» на базе блокчейн-платформы «Мастерчейн», созданной АФТ совместно с Центробанком и ключевыми участниками финансового рынка с целью создания универсального сервиса для выдачи и сопровождения цифровых банковских гарантий.
При этом Райффайзенбанк совместно с «Ак Барс» Банком, а также банк ВТБ провели ряд пилотных сделок, используя систему ЦБГ, установленную на узлах банков. При этом «Ак Барс» Банк выступил банком-гарантом в сделке по выдаче цифровой банковской гарантии исполнения контракта ООО «Гемонт». Компания «Газпром нефть», клиент Райффайзенбанка, выступила бенефициаром по выпущенной гарантии, получив подтверждение и приняв гарантию, используя систему ЦБГ, установленную на узле «Мастерчейн» в Райффайзенбанке.
Также, Райффайзенбанк протестировал систему со своими клиентами – ЗАО «КРОК инкорпорейтед» и ООО «КРОК Регион», выпустив для них гарантии.
Банк ВТБ протестировал выдачу в «Мастерчейне» гарантий нескольких видов для клиентов разных отраслей в пользу системообразующих предприятий.
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