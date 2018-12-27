Несмотря на рост ставок по валютным вкладам , россияне поддерживают идею дедолларизации — около 90% накоплений граждане хранят в рублях. Об этом заявил в интервью «Известиям» заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Отвечая на вопрос издания, он пояснил, что основным фактором, обусловившим повышение ставок по валютным депозитам этой осенью, стало повышение ключевой ставки Центробанка. «После того как она выросла, банки начали увеличивать и доходность по вкладам. ВТБ реагирует на изменения рынка, мы должны предлагать клиентам конкурентные условия размещения средств. Поэтому осенью мы увеличили доходность по валютным вкладам в среднем на 0,4—0,75 процентного пункта», — рассказал Печатников.

По его словам, клиенты ВТБ большую часть средств привыкли держать в рублях. Так, в массовом сегменте 91% накоплений физлица хранят именно в рублях. Как можно понять из слов банковского топ-менеджера, с начала года эта доля возросла на 2 п. п.

«Даже с учетом повышения доходности по валютным вкладам значительного притока иностранной валюты у нас нет. Люди, конечно, диверсифицируют свои сбережения, но активно растут именно рублевые накопления. Так что можно говорить, что население поддерживает идею дедолларизации и переходит в национальную валюту», — заключил он.

По его словам, «уход из вкладов, в том числе валютных, можно объяснить и тем, что на рынке ценных бумаг сейчас есть более доходные инструменты, чем депозиты. Например, облигации ». «Это уже становится тенденцией: только в нашем банке по итогам текущего года портфель ценных бумаг клиентов увеличится на 250 миллиардов рублей», — указал зампред ВТБ, уточнив, что в основном это клиенты сегмента «Привилегия» и private banking, у которых уровень дохода выше среднего.

Также Печатников заметил, что сейчас ВТБ активно занимается цифровизацией брокерского обслуживания, «чтобы простые продукты, например облигации, стали доступны и начинающим инвесторам в других сегментах». «Если ставки на рынке начнут снижаться, эти бумаги будут существенно выгоднее депозита. Например, уже сейчас есть предложения с доходностью 8,5—9% годовых. Предлагать такие продукты можно дистанционно — через мобильное и интернет-приложения. Финансовая грамотность россиян растет: им интересны уже не только вклады. Но при этом очень важно профессионально оценивать свои риски», — подчеркнул топ-менеджер ВТБ.



Он упомянул, что банк предлагает услугу робоэдвайзинга. Робоэдвайзер определяет риск-профиль пользователя и на основании этого предлагает клиенту один из наиболее подходящих модельных портфелей.

