Несмотря на рост цены на нефть, рубль продолжит традиционное ослабление перед Новым годом, сообщает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«По всей видимости, большого оттока инвесторов в ближайшие дни не произойдет. Оборот в паре USD/RUB был низким, что говорит о том, что крупные игроки не ожидают длительного или сильного ослабления рубля до Нового года. Ожидаю продолжение роста. Технический отскок продолжится вслед за нефтью, рынок может вырасти еще на 2%», - поясняет Ващенко.

«В Азии нефть торгуется в минусе на 0,76%. Полагаю, что после 10%-го ралли нефтяных котировок, рублевые пары не отреагируют на коррекцию. Учитывая вчерашнее закрытие, по техническому анализу ожидается дальнейшее снижение курса доллара до 68,35 рубля, а курса евро – до 77,80 рубля. Перед новым годом рубль останется под давлением, поэтому будьте готовы по рублевым парам к резким отскокам вверх», - предупреждает аналитик Альпари Владислав Антонов.

По словам руководителя аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергея Козловского, вероятнее всего, снижение курса рубля продолжится, если цены на нефть не развернутся окончательно вверх.

«Стабильные с утра котировки «черного золота» приведут к тому, что торги рублем откроются вблизи уровней вчерашнего закрытия, а предпраздничные дни будут способствовать вялой динамике. Ожидаемый дневной диапазон движения для доллара США составляет 68,0-69,4 рубля, для европейской валюты — 77,2-78,8 рубля», - прогнозирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.