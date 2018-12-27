В 2019 году количество активных блокчейн-компаний в Китае достигнет 600, а их ожидаемый масштаб производства составит более 800 млн юаней (116,5 млн долларов), говорится в в отчете CCID Blockchain Research Institute, исследовательского подразделения Министерства промышленности и информационных технологий страны.

При этом в 2018 году отраслевая политика Китая в области блокчейна была значительно оптимизирована, технические возможности быстро увеличивались, а применение технологии постепенно расширялось, сообщает Anycoin .

Эксперты CCID отметили обострение конкуренции среди базовых блокчейн-платформ, в которой выделяются еthereum и EOS, а остальные, включая китайские проекты, пытаются за ними следовать.

Подобную ситуацию институт видит и в сфере блокчейн-консорциумов, где, по их мнению, выделяется Hyperledger Fabric от IBM. Но такие китайские компании, как Alibaba, Tencent, JD.com и Huawei, уже развернули свои DLT-платформы и выходят на глобальный рынок.

Среди сложностей, с которыми столкнется развитие DLT-отрасли Китая в следующем году, специалисты института выделяют решение проблем с безопасностью блокчейна и нехватку квалифицированных кадров.