Компания «Альпари форекс», об аннулировании лицензии которой ЦБ сообщил в четверг, планирует обжаловать решение регулятора, заявил официальный представитель «Альпари форекс» Андрей Лобода.

Ранее он сообщал ТАСС, что дилер пока не получил уведомления ЦБ об аннулировании лицензии и продолжает обслуживать клиентов.

«При получении уведомления российское юридическое лицо будет действовать в полном соответствии с законодательством РФ и обжалует решение регулятора в установленном законом порядке. А пока материал, опубликованный на сайте Банка России, не дает понимания, почему Банк России намерен отозвать лицензии у всех компаний, не являющихся дочерними банковскими структурами», — заявил Лобода.