При досрочном возврате средств предусмотрено сохранение части ставки.

Депозит можно открыть на срок от 90 до 548 дней, минимальная сумма - 50 000 рублей/долларов США, максимальная - 6 000 000 000 рублей/30 000 000 долларов США.

Процентная ставка зависит от суммы депозита и срока размещения средств.

Так, для депозита в 1 млн рублей, размещаемого на срок 90 дней, ставка составит 6,2%.

Клиенты могут оформить депозит в интернет-банке «Альфа Бизнес Онлайн» - это займет меньше 1 минуты.

«Мы ориентировались на запрос со стороны корпоративных клиентов – в текущих рыночных условиях компании хотят иметь гибкий, легкий и быстрый инструмент для управления свободной ликвидностью, который позволит получать доход и при этом – иметь возможность при необходимости использовать размещенные средства на непредвиденные расходы компании. Это расширяет возможности компаний эффективно управлять собственными ресурсами», - комментирует руководитель по развитию накопительных продуктов Альфа-Банка Екатерина Рогачева.