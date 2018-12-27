Новым президентом фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) стал Александр Синицын, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.



«25 декабря 2018 года решением совета фонда «Центр стратегических разработок» утвержден новый президент ЦСР — им стал Александр Синицын», — отмечается в релизе.



В 2016—2018 годы пост президента ЦСР занимал Павел Кадочников.

До перехода в ЦСР Синицын возглавлял сектор финансового рынка и инвестиций в департаменте налогообложения и права компании Deloitte.

В задачи президента входит оперативное управление исследовательской и аналитической работой ЦСР на основе целей и задач, поставленных советом ЦСР и его председателем. В ноябре 2018-го совет ЦСР избрал своим новым председателем министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который сменил на этом посту Алексея Кудрина. Министерство экономического развития вошло в состав учредителей ЦСР.