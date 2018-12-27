Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг АКБ «Держава» на уровне «ВВB-(RU)», прогноз — «стабильный».

Как поясняют в АКРА, кредитный рейтинг банка обусловлен средней оценкой бизнес-профиля, адекватной оценкой фондирования и ликвидности, а также достаточности капитала, удовлетворительной оценкой риск-профиля. Банк характеризуется умеренным уровнем кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в РФ.

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля отражает невысокую долю АКБ «Держава» на российском банковском рынке при сильных позициях в сегменте предоставления банковских гарантий. Оценка бизнес-профиля учитывает умеренную диверсификацию операционного дохода по источникам (преобладают комиссионные доходы от операций по выдаче банковских гарантий, а также процентные доходы, получаемые по вложениям в долговые ценные бумаги).

Аналитики принимают во внимание адекватный буфер достаточности капитала банка, который позволяет выдержать прирост стоимости риска более чем на 400 базисных пунктов без нарушения обязательных нормативов. Собственные возможности банка по генерации капитала оцениваются как удовлетворительные.

Кредитный портфель, составляющий около 19% активов банка, характеризуется средней долей проблемной задолженности. На 30 июня 2018 года доля задолженности, просроченной более чем на 90 дней, составляла 8,7%, при этом такая задолженность покрыта резервами более чем на 90%.

«Вместе с тем существенный объем принимаемого банком кредитного риска приходится на выданные гарантии (порядка девяти капиталов банка). Качество крупнейших принципалов оценивается как высокое. Банком разработана многофакторная скоринговая система оценки потенциальных принципалов... Качество управления основными рисками оценивается как удовлетворительное в сравнении с конкурентной выборкой банков», — добавляют в АКРА.



Отмечается адекватная позиция банка по фондированию и ликвидности, но эксперты указывают на повышенную концентрацию на средствах крупнейших кредиторов.