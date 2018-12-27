Индекс финансового стресса Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) достиг отметки в 1,58 пункта, что стало максимальным значением с начала 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Сейчас усиление стресса в финансовой системе России вызвано волатильностью нефтяных цен, которая повышает неопределенность динамики фундаментальных цен активов. Отметим, что текущие колебания цен на нефть во многом обусловлены повышенной волатильностью на фондовом рынке США. Однако даже при существенном росте индекса ACRA FSI его значение еще достаточно далеко от границы перехода в режим финансового кризиса — 2,5 пункта», — говорится в сообщении.

Предыдущее максимальное значение индекса — 1,4 пункта — было зафиксировано в апреле 2018 года после появления информации о новых антироссийских санкциях США.