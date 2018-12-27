Сделка синдикации стала крупнейшей на рынке за последние полтора года. В результате сделки Беларусбанк привлек 151 млн евро траншами на 1,5 и 2 года на общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов от 14 финансовых институтов России и стран СНГ.

Наряду с «Ак Барс» Банком организаторами и букраннерами сделки стали Альфа-Банк (Россия), Евразийский банк развития и Транскапиталбанк.

Изначальный объем средств, которые планировал привлечь заемщик, составлял 60 млн евро. Но по результатам маркетирования сделки организаторами спрос превысил предложение более чем в два раза, что стало свидетельством высокого доверия рынка к заемщику и к банковской системе Беларуси в целом.

«Ак Барс» Банк является лидером в работе с банками Республики Беларусь, предоставляя крупнейшим и средним банкам республики весь спектр продуктов и услуг банка, предназначенных для финансовых институтов.

Тем не менее, данная сделка стала первой для нашего банка, где мы выступили не только в роли банка участника, но и в роли организатора, которая предусматривает более широкий уровень компетенций и более весомый финансовый результат от сделки.

Сейчас в наших планах увеличение доли на рынке организации синдикаций для заемщиков из стран с постсоветского пространства», — отметил Марк Рубинштейн, управляющий директор по работе с финансовыми институтами «Ак Барс» Банка.

«Успех сделки в очередной раз демонстрирует высокий уровень доверия инвесторов к Беларусбанку, а также авторитет и профессионализм организаторов. Мы благодарны банкам-организаторам за оказанную поддержку и плодотворное сотрудничество», — отметил Александр Поливко, заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк».