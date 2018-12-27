Оценку программы проходили все мировые банки-участники платежной системы Visa. При определении качества работы банковского эквайринга учитывались несколько показателей: уровень обучения представителей торговых точек банка, размеры платежных операций по карте в торговых точках, корректная обработка и процессирование трансакций, соблюдение правил и сроков платежной системы в рамках претензионной работы по картам. Решающим фактором было минимальное процентное соотношение претензий по карточным операциям к общему объему трансакций.

«Приятно, что наш сервис по предоставлению и обслуживанию эквайринговых терминалов в торговых точках был оценен на мировом уровне. Специалисты банка ведут опротестование операций в кратчайшие сроки с соблюдением всех требований платежных систем», — прокомментировал Михаил Марин заместитель председателя правления «Ак Барс» Банка.