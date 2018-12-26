Введение «ипотечных каникул» может привести к повышению ставок по ипотеке . Такое мнение высказал глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Стандартный банк может попросить один или два месяца так называемых платежных каникул. <...> Специально рекомендовать это отдельным нормативным документом просто не нужно, потому что это и так рыночная практика. А вот если это навязывать банкам, то они просто поднимут ставку для того, чтобы переложить издержки отдельных клиентов на всех заемщиков и ничего хорошего для большинства людей это не обещает», — сказал он.

Ранее Банк России предложил разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях — таких как потеря работы, несчастный случай, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности.

Задорнов также заявил, что не видит риска возникновения ипотечного пузыря.

«[Мы] не согласны [с этим]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Мы понимаем, что Центральный банк беспокоится, когда идет серьезный тренд. В этом году будет явно больше 22% прирост портфелей всех кредитов населения: не только ипотеки, но и потребительских, автокредитов», — пояснил Задорнов.



По мнению Задорнова, рост количества кредитов связан с тем, что брать жилье в ипотеку стало доступно для более широких категорий населения. «Спрос на ипотеку во многом с этим и связан, просто уже не 15% россиян, а 20% семей могут получить ипотеку и могут по ней рассчитаться», — заявил глава банка «Открытие».