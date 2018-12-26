Агентство по страхованию вкладов (АСВ) определило победителей конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, Донхлеббанка и Руссобанка. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.



Сбербанк будет выплачивать возмещения вкладчикам Донхлеббанка, а Россельхозбанк — вкладчикам Руссобанка.



«27 декабря 2018 года агентство начнет прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации АО АКБ «Руссобанк» через АО «Россельхозбанк», действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента... 27 декабря 2018 года агентство начнет прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации ПАО «Донхлеббанк» через ПАО «Сбербанк», действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента», — отмечается в сообщении.

Банк России с 21 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Донхлеббанка и Руссобанка. Как отмечалось в сообщении ЦБ, ключевым направлением деятельности Донхлеббанка было финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику.



Руссобанк неоднократно нарушал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, указывают в Центробанке.

