Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» успешно разместила биржевые облигации общей суммой 10 млрд рублей. Об этом сообщает Промсвязьбанк, выступивший одним из организаторов размещения совместно с Всероссийским Банком Развития Регионов, Газпромбанком, «ВТБ Капиталом», Россельхозбанком и БК «Регион».

Инвесторам были предложены бумаги серии ПБО-001Р-12, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью не менее 10 млрд рублей с погашением через три года с даты начала размещения. Первоначально ставка купона была запланирована в диапазоне 9,15—9,25% годовых.



Книга заявок была закрыта 18 декабря текущего года. Спрос превысил запланированный объем выпуска: инвесторы подали 43 заявки на сумму более 15 млрд рублей. В итоге размещение прошло по ставке ниже маркетингового диапазона, которая составила 9,14%.