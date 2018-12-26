Повышение НДС, сложности, связанные со строительством, и инфляция не будут способствовать снижению ставок по кредитам в 2019 году. Такое мнение высказал глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции по итогам года в ТАСС.



«Повышение НДС, некоторые сложности, связанные со строительством и другими сегментами рынка, инфляция не будут способствовать снижению процентной ставки (По кредитам. — Прим.ред.)... Денежно-кредитная политика сегодня не нацелена на то, чтобы решить задачу снижения стоимости денег, снижения процентной ставки. Инфляция без решения этой задачи существенным образом выражает саму суть того, что нужно экономике», — прокомментировал он.

Тосунян также добавил, что в новом году не стоит ожидать снижения стоимости товаров и услуг.