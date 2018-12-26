Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил решение о введении дополнительных санкций против физических и юридических лиц России. Эти ограничения связаны с инцидентом в Керченском проливе, передает РБК.

Санкции коснутся «российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины». Также ограничения будут введены против организаторов «так называемых «выборов» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», говорится в решении СНБО.

Санкции будут действовать против военных, судей и сотрудников правоохранительных органов, причастных «к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины», заявили в совете. Речь идет об инциденте в Керченском проливе 25 ноября.