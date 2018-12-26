Оператор одной из крупнейших криптобирж в мире компания Huobi, подготовила экзаменационный тест для всего персонала на 2000 вопросов. Если работник не проходит тест, названный «Квалификационный экзамен по блокчейну», у него есть вторая попытка, после которой он может быть уволен в случае провала экзамена, сообщил сотрудник компании.

Таким образом, на прошлой неделе были уволены более 100 сотрудников, но в дальнейших планах — сокращение до 50% персонала, сообщает Anycoin .

По словам сотрудника, компания оптимизирует кадры и по-прежнему нанимает людей.

При этом подготовка к тестированию велась с начала 2018 года. Его цель — помочь сотрудникам стать более профессиональными и повысить операционную эффективность фирмы.