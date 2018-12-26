Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что динамика по снижению цен на нефть практически не беспокоит, у РФ накоплены хорошие резервы.

«Практически не беспокоит, потому что у нас бюджет составлен при 42 долларах за баррель. Даже если будет 40 и ниже, мы накопили хорошие резервы», — сказал он журналистам.

По его словам, на рынок нефти сейчас влияет предложение по сланцевой нефти. «При 40 и 50 — большая часть сланцевых месторождений становится нерентабельной», — отметил Силуанов.

Цены в 40 долларов может держаться какое-то время, но это не будет долго продолжаться, добавил глава Минфина.