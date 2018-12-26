Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов не видит оснований опасаться нестабильности российской национальной валюты в 2019 году. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«В 2018 году на курс рубля оказывал влияние выход иностранных инвесторов из наших бумаг и отток капитала соответственно. В следующем году, надеюсь, что таких оттоков в таких объемах не будет происходить. Поэтому базовых оснований говорить о нестабильности национальной валюты нет", — сказал он.