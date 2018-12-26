Россия расширила контрсанкции в отношении тех граждан Украины, которые занимаются антироссийской риторикой, это адекватная реакция, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Не мы приняли санкционную риторику <...> Но не отвечать тоже мы не можем», — сказал он. «Последние решения, которые Украина приняла в рамках так называемого инцидента в Азовском море, — мы на это приняли свой ответ: попали под санкции украинские парламентарии, попали под санкции украинские олигархи — все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой», — пояснил он.

«Мы считаем, что это адекватная реакция на те ограничения, которые вводятся в отношении России. Собственно, мы и дальше так будем отвечать», — заключил Силуанов.