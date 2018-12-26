Влияние на снижение цен на нефть оказало повышение ставки ФРС США, заявил журналистам глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Основным фактором в данном случае стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка. Вот это фактор, который сейчас является основным, который воздействует на цену. Будем анализировать, смотреть. Мы готовы к любым ситуациям», — заявил Сечин.

«Казалось бы, заключили соглашение ОПЕК+, а цена на нефть падает. Казалось бы, она должна была стабилизироваться, все должны были испугаться. А никто не испугался. Потому что работают различные факторы кроме поставок, которые регулируются этим соглашением, и то в части ограниченного количества участников. Скажем нефтяная промышленность США не участвует в этом соглашении», — сказал он.