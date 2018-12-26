Повышение цен на топливо в России в 2019 году будет небольшое, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Повышение цены будет небольшое», — сказал Сечин журналистам.

Глава «Роснефти» напомнил, что во время Большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин допустил рост цен на бензин в РФ на 1—1,5% в начале следующего года из-за повышения НДС.

«В районе 1,5% волатильность, (повышение. — Прим. ред.) НДС — это 1,7% из этого надо исходить, а акцизы не повлияют, потому что там предусмотрен демпфирующий механизм», — добавил Сечин.

В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4—4,6%.

Розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию.