Минтруд России готовит изменения в правила подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и заявления о прекращении таких правоотношений.

Как сообщает «Современный предприниматель» , корректировка правил связана с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ, в соответствии с которыми к застрахованным лицам отнесены граждане, применяющие «Налог на профессиональный доход» в случае уплаты добровольных страховых взносов.

Новый подпункт закона устанавливает, что в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя налогоплательщики «Налога на профессиональный доход», постоянно или временно проживающие на территории России, вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Периоды уплаты страховых взносов указанной категорией лиц засчитываются в страховой стаж.