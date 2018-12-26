Российский рынок инструментов бизнес-аналитики, к которым относится ПО класса Corporate Performance Management (CPM, управление корпоративной эффективностью), находится на подъеме. По предварительным данным, полученным маркетинговой службой компании Intersoft Lab из отрытых источников, количество новых заказчиков CPM-систем в 2018 году превысило аналогичный показатель прошлого года на 63%.

Источником роста стала автоматизация регуляторных задач. В результате границы CPM-рынка качественно расширились. Список технологий для реализации требований регуляторов наряду с традиционными приложениями на основе корпоративного хранилища данных пополнило ПО из категории RegTech. В рейтинге приоритетов CPM-автоматизации доля проектов регуляторной направленности превысила 60% (для в сравнения в 2017 году - 48%).

Рост RegTech-запросов в первую очередь характерен для компаний финансовой вертикали – по сравнению с прошлым годом их доля выросла на 19 процентных пунктов и составила 76%.

Наконец, активизация регуляторной тематики ослабила спрос на решение традиционных CPM-задач: выпуск аналитической, финансовой и управленческой отчетности, а также бюджетирование, финансовое планирование и прогнозирование. На их долю приходится 19% и 18% стартовавших проектов, соответственно. По предварительным данным, на нижней строчке рейтинга - управление прибыльностью. Менее 2% проектов было начато с применением этих CPM-инструментов, данная цифра подлежит дальнейшему уточнению.

Неизменным остается предпочтение отечественным разработчикам – им доверили исполнение более двух третий проектов. Компания Intersoft Lab завершила год с рыночной долей, равной 40% от общего числа проектов в банковском секторе.

Юлия Амириди, заместитель генерального директора Intersoft Lab:

«Как и ожидалось, 2018 стал годом регуляторной тематики. Мы полагаем, что временно отошедшие на второй план направления CPM-автоматизации должны «выстрелить» в следующем году, но уже в новом качестве. В фокусе окажутся напрямую связанные с риск-менеджментом и соблюдением требований регуляторов задачи стратегического управления, финансового планирования, бюджетирования и прогнозирования. По сути мы готовимся стать свидетелями и участниками синергии в реализации RegTech-запросов и традиционных задач управления эффективностью».

Источник: Компания Intersoft Lab