За период с декабря 2017 года по декабрь 2018-го 55% от общего числа российских пользователей Интернета, или 39 млн человек, делали так называемые p2p-покупки (person to person, пользователи для пользователей): через социальные сети, мессенджеры, сайты объявлений и на платформах sharing economy (экономика совместного потребления, на этой модели построены Airbnb.ru, «Ремонтник.ру» и др.). Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании компаний «Яндекс.Касса» и Data Insight. В целом российские пользователи за прошедший год потратили на товары в социальных сервисах около 591 млрд рублей.

Исследование проводилось посредством опроса интернет-пользователей в возрасте от 14 до 54 лет о том, какие покупки они совершали за последние 12 месяцев через p2p-каналы. Оно не учитывало сделки с недвижимостью и автомобилями.

Больше половины всех покупателей за последние 12 месяцев совершали хотя бы одну покупку на сайтах sharing economy (67%) и в социальных сетях (55%). Для сравнения, на сервисах объявлений — 30%, в мессенджерах — 13%.

Из всех пользователей социальных сетей 31% делал там покупки хотя бы раз за последний год. Наиболее популярной площадкой для p2p-покупок оказалась соцсеть «ВКонтакте» — на ней покупали 44% от всех пользователей Рунета. Следом шли две площадки объявлений — Avito (28%) и «Юла» (16%).

На разных площадках пользователей интересовали различные категории товаров. В сети «ВКонтакте» наибольшим спросом пользуются объекты компьютерных игр (21%), одежда и обувь (14%), а также услуги (10%). На Avito приобретали животных и растения (12%), электронику и бытовую технику (9%), услуги (9%), а на сервисе «Юла» — детские товары (14%), одежду и обувь (13%) и также электронику и бытовую технику (13%).

Среди популярных p2p-сервисов для покупок опрошенные также отметили «Одноклассники», Instagram, WhatsApp, YouDo, Profi.ru, «Ярмарку мастеров», Viber, «Ремонтник.ру», Facebook, «Из рук в руки» и другие социальные площадки.



При этом 69% пользователей соцсетей и сайтов объявлений совершают покупки два раза в месяц и чаще. На сайтах sharing economy покупают реже: более 40% пользователей — только раз в месяц.

По данным руководителя продвижения VK Pay Олега Никитина, более 400 тыс. компаний развивают свой бизнес в сети «ВКонтакте», а покупки совершают там «миллионы пользователей». Согласно статистике Facebook, в этой соцсети зарегистрировано 90 млн аккаунтов малого и среднего бизнеса по всему миру. Еще более 25 млн бизнес-аккаунтов зарегистрировано в Instagram. Более 1,2 млрд человек в Facebook тем или иным образом связаны с аккаунтами малого бизнеса из различных стран, то есть либо подписаны на страницы этого бизнеса, либо интересуются его новостями или новыми продуктами. В России 46% пользователей связаны хотя бы с одним аккаунтом местного малого и среднего бизнеса, а 41% — хотя бы с одним аккаунтом из других стран.

