Росфинмониторинг разработал единые для всех игроков методические рекомендации по выявлению бенефициаров их клиентов. О получении от своих саморегулируемых организаций таких методических рекомендаций, в частности, сообщили газете «Коммерсант» участники рынка аудита.

Рекомендации предназначены для широкого круга лиц, в первую очередь — для проводящих сделки с деньгами или имуществом: ломбардов, торгующих драгметаллами, являющихся посредниками в сделках купли-продажи имущества и т. д. Методика также адресована аудиторам, адвокатам и др.

Росфинмониторинг указал, что необходимость выявления бенефициарных владельцев компаний вытекает из требований FATF, и при этом прямо описал, каким образом может вестись проверка. Так, финразведка советует предусмотреть в договоре с клиентом пункт о раскрытии бенефициара, проводить устные опросы клиента и письменное анкетирование. Необходимо перепроверять представленные сведениячерез публикации в СМИ, искать информацию о возможных бенефициарах в Интернете, коммерческих базах данных. И лишь сопоставление самостоятельно собранных данных с заявленными клиентом может говорить об установлении бенефициара. Если клиент отказывается раскрывать бенефициара или же представляет заведомо недостоверные сведения, рекомендуется сообщить в Росфинмониторинг.

Бенефициара необходимо не только установить, но и идентифицировать, и в документе приведен закрытый перечень сведений, которые для этого понадобятся: Ф. И. О., гражданство, дата рождения, данные паспорта, миграционной карты, адрес проживания или прописки, ИНН. При сложной структуре собственности рекомендуется установить всех бенефициаров и проверить их на наличие в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Особое внимание следует уделить клиентам, чьи бенефициары являются публичными должностными лицами (у них необходимо определить источник благосостояния), нерезидентами, резидентами офшоров и т. д. При этом в карточке клиента следует не просто фиксировать данные о бенефициаре, но и отмечать, каким образом они были получены.

Большинство лиц, к которым относятся рекомендации, в том числе аудиторы, уже выявляют бенефициаров. Для них рекомендации Росфинмониторинга — пошаговая инструкция, которая формализует этот процесс. Но есть и те, для кого они оказались неприятной неожиданностью. В первую очередь это адвокаты. «Адвокат по закону не вправе ставить под сомнения те сведения, которые поступают ему от доверителя, и не имеет права заниматься перепроверкой, — комментирует глава коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. — Если выполнить указанные рекомендации, то у доверителя будут все основания обратиться в совет региональной палаты с жалобой, что может привести к утрате адвокатского статуса».



Еще год назад совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) отмечал в своем письме, что ряд положений «антиотмывочного» закона (115-ФЗ) вступают в противоречия с законом об адвокатуре и профессиональными этическими нормами, и рекомендовал в случае возникновения противоречий обращаться совет региональной адвокатской палаты для разъяснений. «Указанный документ рекомендован для использования, в том числе адвокатам, и адвокатскому сообществу будет предложено обратить на него внимание, — заявил «Коммерсанту» исполнительный вице-президент ФПА Андрей Сучков. — Но следует учесть, что законом предусмотрен крайне узкий перечень видов адвокатской деятельности, который подпадает под это регулирование». «Еще раз отмечу, что советом ФПА принято решение, которое обеспечивает соблюдение фундаментальных принципов адвокатской деятельности, прежде всего адвокатской тайны, с учетом положений «антиотмывочного» законодательства», — заключил он.