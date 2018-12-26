Итоговый список организован в алфавитном порядке.
Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) составила ТОП-10 экспертов, оказывающих наибольшее влияние на формирование правового статуса криптоэкономики в России по итогам 2018 года:
- Аксаков Анатолий, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку,
- Валовая Татьяна, министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК,
- Глазьев Сергей, советник президента РФ,
- Иванов Александр, создатель и генеральный директор платформы Waves,
- Кудрин Алексей, глава счетной палаты РФ,
- Кучеров Илья, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ,
- Моисеев Алексей, замглавы Минфина РФ,
- Сазонов Дмитрий, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству,
- Сидоренко Элина, глава межведомственной группы по оценке рисков оборота криптовалют в РФ,
- Шувалов Игорь, председатель ВЭБ.
Итоговый список организован в алфавитном порядке. В него включены персоны, которые выступали протагонистами новой цифровой экономики, четко отделяя ее от процессов цифровизации аналоговой.
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