Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) составила ТОП-10 экспертов, оказывающих наибольшее влияние на формирование правового статуса криптоэкономики в России по итогам 2018 года:

  1. Аксаков Анатолий, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку,
  2. Валовая Татьяна, министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК,
  3. Глазьев Сергей, советник президента РФ,
  4. Иванов Александр, создатель и генеральный директор платформы Waves,
  5. Кудрин Алексей, глава счетной палаты РФ,
  6. Кучеров Илья, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ,
  7. Моисеев Алексей, замглавы Минфина РФ,
  8. Сазонов Дмитрий, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству,
  9. Сидоренко Элина, глава межведомственной группы по оценке рисков оборота криптовалют в РФ,
  10. Шувалов Игорь, председатель ВЭБ.

Итоговый список организован в алфавитном порядке. В него включены персоны, которые выступали протагонистами новой цифровой экономики, четко отделяя ее от процессов цифровизации аналоговой.

 