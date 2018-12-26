Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) составила ТОП-10 экспертов , оказывающих наибольшее влияние на формирование правового статуса криптоэкономики в России по итогам 2018 года:

Аксаков Анатолий, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, Валовая Татьяна, министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК, Глазьев Сергей, советник президента РФ, Иванов Александр, создатель и генеральный директор платформы Waves, Кудрин Алексей, глава счетной палаты РФ, Кучеров Илья, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, Моисеев Алексей, замглавы Минфина РФ, Сазонов Дмитрий, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Сидоренко Элина, глава межведомственной группы по оценке рисков оборота криптовалют в РФ, Шувалов Игорь, председатель ВЭБ.

Итоговый список организован в алфавитном порядке. В него включены персоны, которые выступали протагонистами новой цифровой экономики, четко отделяя ее от процессов цифровизации аналоговой.