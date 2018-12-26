Россия не собирается возводить искусственные барьеры для международного сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений.

«Мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм... строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества», — заявил он. «Понимаем прекрасно, что это само по себе будет сдерживать развитие страны», — сказал Путин.

По его словам, РФ вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу открыта для торговых, технологических и инвестиционных обменов, а также для кооперации. «Будет продолжена работа по улучшению делового климата внутри нашей страны, упрощению административных процедур и, конечно, будем поддерживать наших экспортеров, прежде всего в несырьевом секторе, в высокотехнологичных областях, в сельском хозяйстве», — сказал президент.

Путин выразил надежду, что это найдет отражение в деятельности правительства.

Глава государства отдельно отметил, что в современном мире нередки такие явления как протекционизм и недобросовестная конкуренция под видом политически мотивированных санкций. По его словам, ответом на такие ограничения должно стать повышение глобальной конкурентоспособности российской экономики.

«Надо серьезно ускорить темпы развития промышленности, укрепить собственную научную, технологическую базу, содействовать локализации производств, освоению российскими компаниями новых рынков внутри страны и за границей», — сказал Путин.