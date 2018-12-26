России нужно ускорить темпы развития промышленности, укрепить научную базу, содействовать локализации производств, а ответом на внешние ограничения со стороны Запада должно стать повышение конкурентоспособности экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ответом на эти шаги должно стать повышение глобальной конкурентоспособности нашей экономики. Нужно серьезно ускорить темпы развития промышленности, укрепить собственную научную, технологическую базу, содействовать локализации производств, освоению российскими компаниями новых рынков внутри страны и за нашими границами», — сказал Путин на встрече с представителями российского бизнеса.