Торжественная церемония состоялась на территории судостроительного комплекса «Пелла» в Ленинградской области. Высокотехнологичное судно спроектировано конструкторским бюро «Пелла» совместно с заказчиком – дальневосточной компанией ООО «Антей». Контракт на строительство заключен в июне 2017 года.

До 70% инвестиций в проект составит финансирование Альфа-Банка.

«Русь» - первое специализированное судно, строящееся в России. Краболов длиной более 50 м и водоизмещением около 1835 тонн будет оборудован конусными ловушками «японского» типа с последующей сортировкой, перегрузкой и транспортировкой живого краба в решетчатых корзинах, размещенных в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) с охлажденной забортной водой.

«Для нас большая честь поддержать создание первого отечественного краболовного судна последнего поколения. У Альфа-Банка уже есть опыт финансирования строительства рыбопромышленных судов на российских верфях. Мы видим большой потенциал в отрасли и готовы финансировать аналогичные инвестиционные проекты», - подчеркнул управляющий директор по работе с предприятиями агропромышленного комплекса Альфа-Банка Сергей Андреев.

Краболов проекта 03070, оснащенный судовым и технологическим оборудованием ведущих мировых производителей, будет вести промысел в морях Дальнего Востока России. Дедвейт судна – порядка 585 тонн, оно способно развивать скорость до 12 узлов, экипаж может доходить до 30 человек. Как ожидается, высокая экономическая эффективность судна позволит добывать на нем до 1 тыс. тонн краба в год. Завершение строительства намечено на 3 квартал 2019 года.