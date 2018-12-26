Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями заявил, что видит большую роль крупного бизнеса в реализации национальных проектов, которые являются важнейшим направлением работы правительства на ближайшие годы.

«Безусловно, в этой большой работе одно из ключевых мест принадлежит бизнесу, без этого трудно себе представить развитие экономики. Мы видим в вас ответственных и деятельных партнеров», — сказал глава государства.

Путин отметил, что «общество рассчитывает на сопричастность бизнеса к достижению прорыва, необходимого для России». Он напомнил, что уже в первом квартале 2019 года будет развернута работа по национальным проектам. «Надеюсь, будут достигнуты предметные договоренности с вами и вашими коллегами, которых в этом зале может быть и нет, с бизнесом в целом по развитию нацпроектов», — добавил он.

Среди направлений сотрудничества государства и бизнеса при реализации нацпроектов Путин назвал, в частности, повышение производительности труда, обновление производств за счет современных, более эффективных технологий, а также подготовку профессиональных кадров и постоянное повышение компетенций людей, занятых в экономике страны. Все эти задачи требуют координации усилий государства и бизнеса, резюмировал Путин.