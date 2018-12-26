Европейский суд по правам человека зарегистрировал три жалобы держателей кредитных нот банка «Траст» против России, сообщает со ссылкой на базу ЕСПЧ газета «Ведомости» , которой о подаче этих жалоб (двух коллективных, по девять человек, и одной индивидуальной) рассказала адвокат Светлана Львова, представляющая интересы заявителей.

Как напоминают «Ведомости», в 2009—2014 годах клиенты «Траста» по совету его сотрудников переводили средства из вкладов в кредитные ноты (ценные бумаги двух голландских компаний, которые выдавали «Трасту» субординированные кредиты для пополнения капитала), но после запуска процедуры санации в конце 2014 года банк списал все субординированные кредиты, обеспечивавшие выплаты по нотам (что предусматривали не все договоры), и в итоге держатели нот с 2015 года пытаются вернуть свои деньги в суде. По оценкам самих держателей нот, эти бумаги у «Траста» могли купить до 2 тыс. человек на сумму до 20 млрд рублей.

По словам Львовой, держатели кредитных нот в своих жалобах в ЕСПЧ указывают, что российские суды не предоставили заявителям возможности защитить свои права: сначала Басманный суд Москвы отказал в исках о выкупе банком кредитных нот (такой договор держатели нот подписывали с банком в момент их покупки), мотивируя это тем, что субординированные займы, выступавшие обеспечением, были списаны и бумаги уже не имеют прежней ценности, затем суд общей юрисдикции и арбитражный суд из-за спора о подведомственности отказались рассматривать заявления против списания субординированных кредитов, а далее держатели нот пытались оспорить и пункт плана санации, согласно которому «Траст» мог производить выплаты по нотам только по решению суда, но Верховный суд признал пункт плана управленческим решением, которое не подлежит судебному контролю.



Представитель инициативной группы Александр Очков рассказал, что держатели нот кредитной организации уже подавали жалобы в ЕСПЧ, но на три жалобы летом 2017 года пришел отказ, а по четвертой жалобе, его собственной, пока ответа нет и он собирается подавать другую жалобу по новым основаниям.